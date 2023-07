Tudor : L’OM lâche ses vérités sur le feuilleton

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM aura vécu une saison mouvementée avec Igor Tudor… qui a déjà décidé de quitter le navire ! Le technicien croate a choisi de partir après seulement une année passée sur le banc marseillais. Javier Ribalta est revenu sur le départ de Tudor et l’arrivée de Marcelino.

Une saison et s’en va ! Arrivé l’été dernier à l’OM, Igor Tudor a décidé de quitter Marseille à l’issue de cet exercice. Un départ que l’OM n’avait pas vraiment prévu. Face à cette situation que Pablo Longoria connaît puisqu’il l’a déjà vécu l’an passé avec Jorge Sampaoli, le président marseillais a choisi Marcelino pour prendre la succession d’Igor Tudor.

L’OM ne s’attendait pas au départ de Tudor

« On pensait pas qu’il allait demander de partir. On était contents et on croyait que lui aussi. Je pense qu’il était heureux mais qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça, c’est un peu notre travail d’action réaction. S’il y a un souci, il faut intervenir. On comprend avant tout la personne, ça s’est fini avec Igor mais la vie continue et on aura un nouveau coach », a déclaré Javier Ribalta dans un entretien accordé à l’émission Les Réservistes . « L’idée de club c’est d’avoir un coach pendant minimum 2-3 ans. Mais c’est comme ça, Jorge a décidé de partir, Igor aussi, ce n’est pas idéal pour le club parce que tu dois tout changer et recommencer. Mais on est ici pour trouver des solutions et on va le faire », a ajouté le directeur du football de l’OM.

Ribalta parle de Marcelino