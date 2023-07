PSG : Mbappé a déjà tout balancé sur son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de battre son plein, et le malaise est palpable entre le PSG et l’international français. Dans un large entretien accordé à France Football, ce dernier n’hésite pas à faire comprendre que le club de la capitale est un frein pour l’évolution de sa carrière, et il semble donc vendre la mèche pour son départ libre en 2024.

Nouveau rebondissement dans le malaise qui oppose le PSG à son buteur, Kylian Mbappé, qui a signifié il y a environ un mois par courrier qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat et se dirige donc vers un départ libre dans un an. Élu meilleur joueur français de la saison 2022-2023 par les anciens lauréats du trophée France Football, Mbappé a livré un large entretien vérité dans lequel il dénonce sans détour les manques du PSG. Un entretien qui vient d'être diffusé mais qui avait été réalisé début juin, avant que tout ce feuilleton avec le PSG n'éclate au grand jour.

Mbappé - PSG : Coup de tonnerre, un transfert XXL relance le mercato https://t.co/rNyq9FY3oz pic.twitter.com/n4pBa38owq — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

« Jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup »

Selon lui, le fait d’évoluer au PSG n’aide pas vraiment à faire décoller sa carrière puisque les gens finissent par banaliser ses performances XXL chaque saison : « Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal (…) Et le fait que je sois juste à côté, à Paris... Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais », estime Kylian Mbappé. Un constat pour le moins radical, qui pourrait donc expliquer son refus de prolonger avec le PSG et de partir libre dans un an, d’autant que le club de la capitale a toujours autant de mal à franchir un cap en Ligue des Champions.

Mbappé dénonce « le plafond de verre » au PSG