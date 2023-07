Il déclare sa flamme à Luis Enrique, le PSG lui répond

Thomas Bourseau

Leandro Paredes s’est dit prêt à s’éclater sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Néanmoins, le club parisien le pousserait dehors et ce ne serait pas les portes de sorties qui manquent à l’appel. Explications.

Le PSG pensait peut-être avoir un dossier à traiter en moins cet été lorsqu’il avait convenu le prêt de Leandro Paredes en août 2022 avec la Juventus. Une option d’achat avoisinant les 22M€ avait été incluse dans le deal, mais la Juve a pris la décision de ne pas l’activer. Le retour de Paredes à Paris est donc inévitable, mais pour combien de temps ?

Paredes impatient de jouer avec Luis Enrique

Pour Olé dernièrement, Leandro Paredes faisait passer le message suivant sur son avenir. « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l'entraîneur du PSG. J'aime beaucoup cette idée. Mon premier choix est probablement de rester à Paris. Je suis très enthousiaste à l'idée de m'entraîner avec Luis Enrique ».

Le PSG veut s’en débarrasser, le marché de Paredes dévoilé