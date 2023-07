PSG - Galtier : Un divorce tout en douceur !

Thibault Morlain

Entre le PSG et Christophe Galtier, l’histoire n’aura finalement duré qu’un an. Arrivé l’été dernier de l’OGC Nice, le Français a vécu une saison très compliquée sur le banc parisien et ça s’est donc soldé sur un licenciement lors de cet été 2023. Malgré tout, le PSG et Galtier sont très loin de se quitter en mauvais terme. En effet, entre les deux camps, le respect est toujours mutuel.

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG avait décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Un choix qui n’aura finalement pas porté ses fruits. En effet, au terme d’une année compliquée, marquée par plusieurs polémiques, pour l’entraîneur français, la décision a été prise de se séparer de lui. Galtier avait pourtant encore un an de contrat, mais c’est désormais Luis Enrique qui est aux commandes au PSG. Un changement d’entraîneur qui s’est néanmoins fait dans le respect. Que ce soit du côté de la direction parisienne ou de Christophe Galtier, le respect est là.

« C’est un homme formidable »

Bien que cela ne se soit passé de la meilleure des manières, le PSG et Christophe Galtier se quittent donc en bons termes. En marge de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait eu quelques mots pour l’ex-entraîneur parisien, lâchant : « Je veux remercier Christophe Galtier. Il a fait le maximum, il a tout donné pour le club. C’est un homme formidable. C’est quelqu’un qui a respecté tout le monde. J’ai un grand respect pour lui. Encore plus depuis son passage au PSG ».

« Je voulais dire merci à l’issue de cette saison si intense »