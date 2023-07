Mercato : La star du RC Lens commet une terrible erreur

Thibault Morlain

Cet été, le RC Lens pourrait bien perdre deux de ses joueurs les plus importants. Alors que Loïs Openda semble se rapprocher d'un transfert vers le RB Leipzig, Seko Fofana pourrait lui céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Depuis plusieurs jours, on annonce le départ de l’Ivoirien vers Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo. Mais voilà que Fofana pourrait bien faire une erreur en faisant ce choix pour sa carrière.

Depuis son arrivée au RC Lens en provenance de l’Udinese, Seko Fofana s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Auteur d’énormes performances, l’Ivoirien a contribué aux succès des Sang et Or et à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais voilà que Fofana pourrait ne pas disputer cette prestigieuse compétition. Malgré un contrat jusqu’en 2025 à Lens, le protégé de Franck Haise pourrait s’en aller cet été. Il est ainsi question d’un possible transfert vers l’Arabie Saoudite et le club d’Al Nassr. De quoi faire vivement parler et certaines n’hésitent pas à remettre en question le choix de Seko Fofana.

« Il a encore 5 belles années de football au haut niveau devant lui »

C’est notamment le cas de Bonaventure Kalou. Pour Afrik-Foot , l’ancien international ivoirien a estimé qu’il était trop tôt pour Seko Fofana pour partir en Arabie saoudite. « On revient à ce que je disais. La carrière de footballeur c’est 10, 15 ans d’activité. Seko a 28 ans. Je comprends qu’il veuille sécuriser ses arrières et mettre à l'abri ses proches. Chacun de nous a un avis sur ce qu’il devrait faire mais le dernier mot lui revient. En tant qu’Ivoirien, je souhaite qu’il continue à gravir les échelons. Il a encore 5 belles années de football au haut niveau devant lui. Pour lui, signer en Arabie Saoudite à cet âge-là, ce serait dire au revoir au très haut niveau », a-t-il lâché.

« Le championnat anglais est plus adapté à son style »