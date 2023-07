Kylian Mbappé lâche un terrible aveu, le PSG peut trembler

Axel Cornic

Alors que son avenir anime actuellement le mercato, un entretien de Kylian Mbappé à France Football sort ce samedi. Son avenir au Paris Saint-Germain est forcément un sujet central et même s’il ne l’aborde jamais directement, le capitaine de l’équipe de France laisse entendre que la Ligue 1 est peut-être devenue trop petite pour lui.

Chaque jour peut être décisif. Depuis la sortie de Nasser Al-Khelaïfi, un véritable bras de fer a été lancé entre le PSG et Kylian Mbappé. Les options sont simples : soit l’attaquant prolonge, soit il sera transféré dès ce mercato estival. Pour le moment, aucun club ne semble pourtant s’être concrètement manifesté...

« Pour les gens, ça devient normal »

En attendant, Mbappé sème des indices et c’est le cas avec un long entretien publié ce dimanche par France Football , où il évoque un certain manque de reconnaissance en France. « Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection » a expliqué la star parisienne. « Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées ».

« Moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs »