Payet : Le nouvel entraîneur de l’OM prend une décision radicale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En difficulté la saison dernière, Dimitri Payet comptait sur le départ d'Igor Tudor et la venue d'un nouvel entraîneur pour relancer sa carrière et soigner sa sortie. Mais arrivé à l'OM il y a quelques jours, Marcelino n'aurait pas l'intention de faire de cadeaux à l'international français, dont la retraite serait programmée pour l'été 2024.

La saison 2022/2023 ne restera pas dans la mémoire de Dimitri Payet. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli, le joueur avait vu sa situation se détériorer après l'arrivée d'Igor Tudor durant l'été 2022. « J e suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités » avait justifié le Croate. Heureusement pour Payet, Tudor a décidé de tourner la page marseillaise dès la fin de la dernière saison.

Un amoureux de l’OM fait le forcing pour son transfert https://t.co/2unOEsmUtk pic.twitter.com/93zM4U3VC0 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Payet avait annoncé la couleur

Lié à l'OM jusqu'en 2024, le joueur de 36 ans n'avait pas vu son départ d'un mauvais œil. Payet espérait se relancer sous les ordres d'un nouvel entraîneur avant de raccrocher les crampons. « Il va y avoir un nouvel entraîneur et il ne faudra pas se tromper car, cette saison, on n'a pas rempli les objectifs fixés, qui étaient de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Maintenant, on a un gros été qui nous attend et une préparation chargée avec ces barrages de C1, qui sont toujours piégeux » avait-il déclaré à France Football.

Marcelino prêt à imiter Tudor avec Payet ?