L'OM envisage un énorme transfert... à 57M€ !

Alexis Brunet

Pablo Longoria le sait, il va devoir se montrer actif lors du mercato estival. L'Espagnol doit construire une équipe en mesure de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, et il doit répondre aux besoins de son nouveau coach, Marcelino. L'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao demande des attaquants, et Marseille pense à Folarin Balogun, mais cela va coûter très cher.

L'OM fait partie des premiers clubs à avoir repris le chemin de l'entraînement en Ligue 1. L'équipe phocéenne a de gros espoirs pour la saison à venir. Les protégés de Marcelino voudront faire mieux que la dernière troisième place en championnat, et ils désirent surtout se qualifier pour la Ligue des Champions. Marseille va devoir disputer plusieurs tours de qualification, il faut donc être prêt le plus vite possible.

L'OM a besoin d'attaquant

En changeant de coach, l'OM sait à quoi s'attendre. Marcelino est doté d'une belle réputation en Espagne, et il a son schéma de jeu préférentiel. L'ancien entraîneur du FC Valence est un grand adepte du 4-4-2. Marseille doit donc avoir au moins quatre attaquants pour répondre aux besoins de son tacticien. Pablo Longoria va devoir mettre la main au portefeuille, et cela peut coûter cher. Selon le Daily Mail , le club phocéen est intéressé par Folarin Balogun. L'ancien Rémois sort d'une saison très aboutie en Ligue 1, et sa cote a grimpé. Arsenal demanderait pas moins de 57M€ pour le buteur américain.

Mercato : L’OM annonce une grande nouvelle ! https://t.co/FtpcD0iRr7 pic.twitter.com/YyqO0aB94A — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Quid de l'avenir de Sanchez ?

En plus de devoir sortir 57M€ pour Balogun, d'autres clubs comme les deux Milan ou bien Chelsea sont intéressés par l'Américain, ce qui ne laisse que peu d'espoir à Marseille. Pablo Longoria pourrait donc être tenté de d'abord verrouiller l'avenir d'Alexis Sanchez. Le Chilien est en fin de contrat, et il n'a toujours pas prolongé, malgré l'existence de discussions entre les différentes parties. L'ancien attaquant du FC Barcelone dispose également d'offres venues d'Arabie saoudite.