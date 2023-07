Mercato : Pep Guardiola veut jouer un très mauvais tour au PSG

Alexis Brunet

En plus de devoir gérer son mercato estival afin de construire la meilleure équipe pour la saison prochaine, le PSG doit aussi verrouiller l'avenir de certains de ses cracks. Warren-Zaïre Emery est par exemple pisté par de nombreux grands clubs. Paris souhaite le conserver, mais le club de la capitale doit faire face à un courtisan de poids pour son milieu de terrain. Manchester City et surtout Pep Guardiola sont très intéressés par le joueur.

Depuis de nombreuses saisons, le PSG est confronté à la fuite de ses titis. Beaucoup de joueurs formés au club ne pensent pas pouvoir obtenir un temps de jeu conséquent à Paris, et ils font donc le choix de l'exode. Ce scénario pourrait se répéter cet été, pour le jeune Warren-Zaïre Emery.

Pep Guardiola est très intéressé par Warren-Zaïre Emery

Selon les informations de RMC Sport , plusieurs clubs veulent attirer Warren-Zaïre Emery. Le Borussia Dortmund serait le club le plus intéressé, mais Arsenal et Manchester City sont aussi dans la course. Pep Guardiola serait fan du talent du joueur et de sa marge de progression. Mais aux dernières nouvelles, le PSG ne souhaiterait pas vendre son joyau, et une prolongation serait même dans les tuyaux.

Transferts : Le PSG est piégé, le clan Mbappé jubile https://t.co/vWXhsMdUAI pic.twitter.com/FbTuyeeYeA — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le PSG veut Bernardo Silva

Manchester City et le PSG pourraient faire affaire pour un autre joueur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris souhaite s'offrir les services de Bernardo Silva. Mais le club anglais ne veut pas voir partir son milieu offensif, et donc les négociations sont très compliquées.