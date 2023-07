Le PSG veut s’éviter une autre catastrophe à la Mbappé

Arnaud De Kanel

En fin de saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le PSG et il pourrait donc rejoindre un autre club gratuitement. Une catastrophe industrielle pour les Rouge et Bleu qui avaient dépensé 180M€ pour le recruter. Presnel Kimpembe est dans la même situation contractuelle mais les dirigeants devraient dégainer pour ne pas le laisser filer l'été prochain.

Tout le monde le sait désormais : Kylian Mbappé ne veut pas prolonger son contrat avec le PSG. L'attaquant tricolore menace donc de rejoindre le club de son choix en 2024 car il sera en droit de le faire. Sa situation contractuelle hante les dirigeants qui, en plus de son salaire colossal et des différentes primes, avaient déboursé 180M€ pour s'attacher ses services. Mais il n'est pas le seul membre de l'effectif à se retrouver dans cette situation puisque le contrat de Presnel Kimpembe arrive également à expiration en 2024. Le PSG prépare ses arrières.

Kimpembe change d'agent

Comme raconté par L'Equipe , Presnel Kimpembe continue sa rééducation dans le nouveau centre d'entrainement à Poissy. Le défenseur français serait même en avance sur les temps de passage et il pourrait revenir à la mi-octobre. Rassuré sur le plan physique, il se poserait enfin la question de son avenir. Depuis le début de la semaine, il est représenté par Stellar, une société gérée par Jonathan Barnett. Les choses sérieuses vont donc pouvoir débuter.

Campos ouvert à une prolongation