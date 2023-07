PSG : Après ce transfert à 100M€, un crack va partir ?

Alexis Brunet

Le PSG est très actif dans ce mercato estival. Quatre joueurs ont déjà été annoncés par le club de la capitale, et selon les indiscrétions de la presse, Luis Campos aurait encore bouclé deux autres recrutements. Mais Paris doit aussi faire attention à un de ses cracks. Warren-Zaïre Emery est dans le viseur du Borussia Dortmund, notamment pour remplacer Jude Bellingham.

Après avoir été silencieux pendant plusieurs semaines, le PSG est en train d'accélérer sur le mercato. Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, et Kang-in Lee ont déjà été officiellement annoncés. Ils devraient être suivis dans les prochains jours par Cher Ndour ainsi que Lucas Hernandez. Les deux joueurs auraient déjà signé leur contrat avec le champion de France.

Le PSG doit vendre

Sur le plan des arrivées, le PSG se montre donc très actif, et cela n'est pas fini. Mais Luis Campos va devoir aussi réaliser quelques ventes. Il y a de nombreux indésirables dans les rangs parisiens, et cela est très difficile pour le conseiller football du club de la capitale, de s'en débarrasser. La plupart de ces joueurs n'ont pas brillé lors de leur prêt, et reviennent donc à Paris, avec de gros salaires. Cela est le cas pour Julian Draxler par exemple, ou bien Leandro Paredes.

Dortmund veut Zaïre-Emery