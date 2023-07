Transferts : Le PSG est piégé, le clan Mbappé jubile

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de prolonger et ne souhaite pas partir cet été, au grand dam du PSG. Un nouveau feuilleton est lancé, et celui-ci ne semble pas inquiété l’international français et son entourage malgré l’ultimatum fixé par le club, qui n’est pas en position de force dans ce dossier.

Un nouveau feuilleton est lancé et il n’est pas près de prendre fin. Refusant d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres de sa direction, lui qui pourrait donc partir libre l’an prochain. Une situation que le club de la capitale souhaite rapidement régler, en prolongeant son joueur ou en le vendant avant la fin du mercato comme l’a signifié Nasser Al-Khelaïfi cette semaine en conférence de presse.



« S’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte »

« Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines , confiait le président du PSG mercredi, relayé par Le Parisien. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair . »

Le clan Mbappé pas impressionné