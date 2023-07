Le PSG et l’OM s’arrachent un attaquant, il refuse une offre en or

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais libre après la fin de son contrat avec Crystal Palace, Wifried Zaha dispose de nombreuses pistes pour son avenir. Le nom de l’attaquant ivoirien a notamment circulé du côté de l’OM et même du PSG. L’Arabie saoudite est également sur ses traces et aurait déjà dégainé une offre XXL pour griller la concurrence.

Le PSG et l’Olympique de Marseille prévoient de nombreux changements sur le mercato, notamment dans leur secteur offensif. Et malgré l’écart important de moyens entre les deux clubs, ces derniers se partageraient une piste : Wilfried Zaha. Le nom de l’attaquant ivoirien a en effet été évoqué à Paris et à Marseille ces dernières semaines, alors que son bail avec Crystal Palace vient d’arriver à son terme.

Bataille entre le PSG et l’OM ?

Wilfried Zaha apparaît alors comme une opportunité de marché, et à en croire notamment The Daily Mail, le PSG et l’OM auraient présenté leurs projets respectifs à l’attaquant de 30 ans, également approché par l’Arabie saoudite.

Zaha recale Al-Nassr