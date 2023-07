Neymar - Mbappé : Le PSG a identifié le remplaçant

Benjamin Labrousse

Alors que Lionel Messi a officiellement quitté le PSG cet été, le club parisien pourrait également perdre Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, mais également Neymar. Ainsi, Paris pourrait perdre ses vedettes mais aurait d’ores et déjà ciblé Joao Félix (23 ans) comme possible remplaçant à ces stars. L’attaquant portugais n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de l’Atlético de Madrid.

Le mercato estival du PSG pourrait connaître un nouveau tournant dans les prochaines semaines. En effet, Kylian Mbappé pourrait être vendu par le club parisien au Real Madrid. Mais l’attaquant français pourrait également rester à Paris une saison de plus afin de rallier la capitale espagnole librement en 2024. Pendant ce temps, l'avenir de Neymar est toujours incertain.

Le PSG pourrait recruter Joao Félix en cas de départ de Mbappé ou Neymar

Si Kylian Mbappé pourrait clairement quitter le PSG cet été, le futur de Neymar s'écrit également en pointillé. Relevo précise que le Brésilien doit rencontrer Luis Enrique dans les prochains jours afin d’évaluer sa situation. À l’aube d’un nouveau cycle évoqué par le président Nasser Al-Khelaïfi en personne, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Joao Félix. L’attaquant portugais de 23 ans plaît énormément au nouvel entraîneur du club parisien. Comme le précise Mundo Deportivo , Joao Félix pourrait être recruté en cas de départ de Neymar ou Kylian Mbappé.

Joao Félix devrait quitter l’Atlético de Madrid cet été