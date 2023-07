Une star rêve du PSG, Mbappé et Neymar gâchent tout

Baptiste Berkowicz

En instance de départ de l'Atletico de Madrid, Joao Félix envisage sérieusement de faire ses valises du club madrilène. Après un prêt peu concluant de six mois à Chelsea la saison dernière, le Portugais souhaite tenter une nouvelle aventure. Le PSG semble plaire au joueur de 23 ans mais le club de la capitale n'a pas encore manifester son intérêt. Pour Daniel Riolo, peu importe qui arrive à Paris, il faut faire partir en priorité certains joueurs.

Le potentiel de Joao Félix saute aux yeux de n'importe quel fan de football mais le Portugais peine à trouver une régularité au plus haut niveau. En difficulté à l'Atletico Madrid, le joueur est possiblement évoqué au PSG. Une idée qui n'emballe pas forcément Daniel Riolo.

Le prochain transfert du PSG est connu, l’annonce va tomber https://t.co/dPD7b84nJH pic.twitter.com/SR9WIaJXuT — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

«Pour moi, le problème c'est qui part»

Connu pour ses avis tranchés notamment sur le PSG, Daniel Riolo a évoqué la rumeur Joao Félix dans l' AfterFoot : « Si Joao Félix venait au PSG, je ne prendrais pas ça comme une mauvaise nouvelle à priori. Moi depuis le début, ils peuvent tous venir, ça dépend de qui part. Pour moi, le problème c’est qui part. Si ça ne bouge pas, si certains restent, je ne vois pas comment il s’en sort. On peut recruter Asensio, Joao Felix, tout ce que tu veux… Si on part du principe que Neymar et Mbappé sont encore là, soit on me dit que Luis Enrique sera assez fort pour faire des choix et trancher sur Neymar ou je ne sais qui, sinon je ne vois pas si c’est Neymar, Mbappé plus un, je ne vois pas le "+1" avec qui ça collera ».

Joao Félix souhaite venir au PSG