Le RC Lens boucle un transfert historique, il balance tout

Le RC Lens a trouvé le successeur de Seko Fofana. Le club nordiste a dépensé près de 15M€ pour mettre la main sur Andy Diouf, performant sous les couleurs de Bâle la saison dernière. Son représentant Alfonso Stellittano est revenu sur cette opération et a justifié son retour en Ligue 1.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens a cassé sa tirelire pour se renforcer, notamment au milieu de terrain. Pour remplacer Seko Fofana sur le départ, le club nordiste a bouclé le transfert le plus cher de son histoire (15M€). L'heureux élu est Andy Diouf, arrivé en provenance de Bâle il y a quelques jours. Son représentant Alfonso Stellittano s'est confié sur son retour en France, lui qui a débuté sa carrière chez les jeunes du PSG avant de rejoindre Rennes. L'agent a confirmé que la perspective de disputer la Ligue des champions a convaincu Diouf.

L'agent de Diouf justifie son retour en France

« Nous avons choisi Lens pour une montée en qualité par rapport à notre dernière aventure. Nous sommes heureux de sa progression à Bâle où il a joué et marqué en Europe, devenant le meilleur jeune de la Conférence League. Son idée était maintenant de jouer la Ligue des Champions et c'est pourquoi nous avons choisi Lens, une équipe forte et ambitieuse (…) C'est un milieu de terrain qui peut encore beaucoup grandir. Aujourd'hui, il est heureux à Lens et de jouer la Ligue des champions avec un club aussi ambitieux » a-t-il déclaré. Pourtant, la concurrence était rude dans ce dossier.

Diouf a failli rejoindre l'Italie