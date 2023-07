PSG : Surprise, le transfert de Neymar relancé

Baptiste Berkowicz

Poussé vers la sortie par le PSG en début de mercato, Neymar, faute de véritable point de chute, voit la probabilité de rester la saison prochaine au sein du club de la capitale s'agrandir. Courtisé un temps par l'Arabie saoudite, le Brésilien n'avait pas souhaité donner suite. C'est au tour de la MLS de se manifester pour s'attacher les services du numéro 10 parisien.

Neymar et le PSG, une aventure bien partie pour se poursuivre encore une saison. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, la superstar brésilienne est difficile à transférer compte tenu de son salaire annuel à Paris, estimé à 30M€ net. Néanmoins, une option supplémentaire s'ouvre pour son avenir.

La MLS accélère pour Neymar

La direction du PSG, Luis Campos en tête, souhaitait exfiltrer Neymar lors de cette période de transferts. Mais la complexité de trouver un point de chute pour le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil associée à la tempête autour de l'avenir de Kylian Mbappé rebattent les cartes de son futur. Un départ du numéro 10 parisien n'est plus érigé en priorité au sein de la direction du club de la capitale. Une piste pourrait néanmoins s'intensifier dans les prochains jours. D'après les informations de Relevo , des contacts entre l'environnement de Neymar et la MLS sont en cours. Le championnat américain désire réellement la superstar. En cas d'arrivée du Brésilien, la MLS serait donc parvenue à accueillir Lionel Messi et Neymar le même été.

Entretien à venir avec Luis Enrique pour son avenir