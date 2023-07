Mbappe, OM, Galtier... Toutes les infos mercato du 8 juillet

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG boucle encore un transfert

Comme attendu, la nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG s'est suivie de nombreuses officialisations. Ainsi, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte sont les premières recrues officielles de l'été à Paris tandis que Lucas Hernandez et Cher Ndour devraient suivre dans les prochaines heures. Mais ce n'est pas tout puisqu'un sixième joueur se serait déjà engagé avec le PSG. Le média sud-coréen Naver Sports confirme effectivement que Kang In-Lee va signer cinq ans à Paris avec à la clé un salaire annuel estimé à 4M€. Le transfert, confirmé par L'EQUIPE , devrait avoisiner les 22M€, hors bonus.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG va faire une annonce au Real Madrid pour Mbappé

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a récemment reçu un coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi qui a clairement annoncé qu'il ne partirait pas libre dans un an. Autrement dit, s'il refuse de prolonger, l'attaquant du PSG sera mis en vente. Et d'après les informations de Sports Zone , si la situation n'évolue pas, le club de la capitale contactera le Real Madrid afin de leur confirmer que Kylian Mbappé est sur le marché.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM va enfin s'activer

Très discret depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'a pour le moment bouclé qu'un seul transfert à savoir celui de Geoffrey Kondogbia. Une situation qui pourrait interpeller, mais dans les colonnes de La Provence , un agent refuse de céder à la panique : « C’est calme de partout. On parle du recrutement de Lyon, mais vous avez vu qui ils ont pris ? Comme chaque année, ça ronronne. N’oublions pas que les clubs viennent tout juste de reprendre l’entraînement, que des entraîneurs ont été nommés tardivement, qu’il y a eu les passages devant la DNCG... ». Patience, l'OM va s'activer.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG a deux priorités pour la suite du mercato

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a officialisé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte en attendant Lucas Hernandez, Cher Ndour et Kang In-Lee. Mais bien évidemment, le mercato du PSG ne sera pas terminé pour autant puisque selon les informations de L'EQUIPE , le club de la capitale cherchera par la suite à recruter deux éléments offensifs d'envergure, à savoir un grand numéro 9 ainsi qu'un milieu de terrain offensif excentré qui pourrait être Bernardo Silva.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Joao Felix au PSG ? Tout dépend de Mbappé

Vendredi, AS révélait que Joao Felix, de retour d'un prêt peu concluant à Chelsea, verrait d'un très bon oeil un transfert au PSG, notamment pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Une tendance confirmée par Record , mais le média portugais ajoute que l'intérêt n'est pas forcément réciproque dans l'état actuel du mercato. En effet, pour le moment, le joueur de l'Atlético de Madrid n'est pas une priorité pour le PSG qui attend de voir comment évolue le feuilleton Mbappé pour prendre une décision.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Galtier déjà de retour ?