Mbappé se lâche sur le PSG, ses coéquipiers hallucinent

Dans un entretien publié ce samedi par France Football, Kylian Mbappé a explique que le fait de jouer au PSG « n’aide pas beaucoup » à mettre en avant ses performances, tout en évoquant le « plafond de verre » auquel est confronté le club de la capitale en Ligue des champions. Des propos qui agaceraient au sein même de l’effectif.

Nouvel épisode dans le feuilleton Mbappé. Alors que l’international français fait déjà les gros titres pour sa situation contractuelle, lui qui ne veut pas prolonger au grand dam du PSG, prêt à s’en séparer dès cet été pour obtenir une indemnité de transfert, France Football a publié ce samedi une interview réalisée mi-juin dans laquelle Kylian Mbappé tient des propos qui n’ont échappé à personne, pas même ses coéquipiers.

« Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup »

« Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas , confie Kylian Mbappé. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. (…) On est dans une société de consommation, où prime le 'c'est bien, mais fais encore'. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris... Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais. »

Certains joueurs se plaignent