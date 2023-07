L’OM a trouvé son prochain crack, une annonce tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino est à la recherche de joueurs de côté. Cela tombe bien puisque le club marseillais travaille sur le recrutement d'Ernest Nuamah, perçu comme un phénomène au Danemark, pays au sein duquel il évolue depuis janvier 2022. Mais son père ne souhaite pas le voir atterrir en France lors de ce mercato.

L'arrivée de Geoffrey Kondogbia ne devrait pas suffire pour rassasier Marcelino. En conférence de presse, le nouvel entraîneur de l'OM a fait savoir qu'il recherchait de nouveaux joueurs, capables d'évoluer sur les côtés. « Il faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde ce qui a été fait, la structure est différente. Il faudra des joueurs avec des styles différents, on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces. On doit discuter pour se convaincre de la même décision. La conclusion ne sera pas la mienne. Il faut trouver les joueurs qui peuvent aussi rentrer d'un point de vue du budget » a lâché le technicien espagnol.

L'OM tente un coup au Danemark

A en croire la presse ghanéenne, l'OM tenterait de recruter Ernest Nuamah, lié à Nordsjaelland jusqu'en 2026. Agé de 19 ans, ce joueur évolue au poste d'ailier gauche et a tapé dans l'oeil de nombreuses équipes européennes. En plus de l'OM, Nuamah serait dans le viseur de Rennes, de l'Ajax Amsterdam, mais aussi du Milan AC. Mais aucune de ces destinations semblent convaincre Yaw Nuamah, le père du joueur.

« Je veux que mon fils joue en Premier League »