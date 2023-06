Un transfert inattendu annoncé à l’OM, le verdict tombe

Jean de Teyssière

Ça risque de fortement bouger à l'Olympique de Marseille cet été ! Après une troisième place frustrante au vu des moyens mis en place cette saison, Pablo Longoria aura beaucoup de travail cet été pour permettre à l'OM de se classer encore plus haut la saison prochaine. Est-ce que cela passera par un nouveau gardien comme l'ont laissé entendre certaines rumeurs ? Le président de l'OM a répondu à la question.

Après avoir fait partir Steve Mandanda la saison dernière, l'OM va-t-il encore faire bouger sa hiérarchie des gardiens ? Les rumeurs vont bon train et Pablo Longoria a tenu à faire le point sur ce dossier en conférence de presse ce lundi.

Pau Lopez sur le départ, Lafont arrive ?

Le week-end dernier, le quotidien français L'Équipe annonçait que Pau Lopez avait déçu les dirigeants marseillais cette saison. En 41 matchs, il a encaissé 44 but et réalisé 12 clean-sheet. De quoi amener l'OM à songer au recrutement d'un gardien numéro 1 bis. Une situation similaire à la saison dernière où Steve Mandanda et Pau Lopez étaient régulièrement mis en concurrence avant que le champion du monde français en 2018 ne quitte le club. Et l'OM aurait pisté le gardien du FC Nantes, Alban Lafont.

« Je considère la saison de Pau comme très positive »