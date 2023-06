Grand ménage à Marseille, l’OM fait une annonce

Jean de Teyssière

Malgré un gros mercato cette saison, l'Olympique de Marseille n'aura pas pu faire mieux qu'une troisième place en championnat. Le verdict est tombé et Pablo Longoria va maintenant devoir évaluer ce qui a manqué à l'OM pour faire mieux. Avec les barrages pour disputer la Ligue des Champions à venir, le président portugais se prépare déjà un grand ménage au sein de l'effectif olympien.

Le rideau est tombé sur la saison de Ligue 1 version 2022-2023. Le PSG a remporté son onzième titre de champion de France tandis que la grande surprise vient du RC Lens qui a terminé deuxième à un seul petit point du club de la capitale. Du côté de l'OM en revanche, la déception est au rendez-vous avec cette troisième place. L'heure est désormais au mercato, et il promet encore d'être agité dans la cité phocéenne, avec notamment une vague de départs. Un sujet évoqué par Pablo Longoria, président de l'OM.

« Il n'y a pas de championnat de vente de joueurs ! »

En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria évoque la vague de départs à venir : « Il n'y a pas de championnat de vente de joueurs ! Cette question m'étonne toujours, c'est un modèle économique qu'on construit. Parfois on refuse à certains clubs. Mais on a des salaires qui rendent les ventes difficiles, avec de bas salaires on peut vendre des joueurs plus chers mais on doit aussi avoir des joueurs de bon niveau. »

L’OM sort enfin du silence sur la piste Zidane https://t.co/AAKzQ8LeqL pic.twitter.com/XA7lYzi84T — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

« Tout le monde attend qu'un club de Premier League achète tes joueurs »