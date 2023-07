Un transfert à 100M€ annoncé au PSG, c’est la douche froide

Axel Cornic

Avec les envies de départ de Kylian Mbappé, le mercato du Paris Saint-Germain part dans tous les sens. Le coup de pression et l’ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi va en effet beaucoup peser sur les prochains jours et sans une prolongation, la star française pourrait être poussée vers la sortie. Ainsi, au sein du PSG on aurait déjà quelques idées en tête pour l’oublier.

L’attaque du PSG pourrait totalement changer. Après le départ de Lionel Messi, c’est Kylian Mbappé qui pourrait bien quitter le club de la capitale, qui ne souhaite absolument pas prendre le risque de le perdre dans un an. En Italie, Il Mattino annonce que le PSG serait notamment sur Victor Osimhen pour rebondir en cas de transfert de Mbappé.

João Félix s’offre au PSG

Mais le Nigérian du Napoli n’est pas la seule star annoncée à Paris ! Tout récemment, AS a révélé que João Félix souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid cet été et aurait un faible pour le PSG. La récente arrivée de Luis Enrique pourrait d’ailleurs aider, puisqu’il apprécierait tout particulièrement le profil de l’international portugais.

Pas vraiment une priorité