Mercato : Incroyable, Mbappé lâche un indice surprenant

Thomas Bourseau

Le PSG s’est dit prêt à vendre Kylian Mbappé cet été. Et il semblerait que le Real Madrid ne soit pas l’unique destination envisagée par le Français. Mbappé verrait d’un très bon œil un transfert… à Arsenal.

Kylian Mbappé n’est plus en odeur de sainteté au PSG. La faute à sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison soit jusqu’en juin 2025. La finalité ? Le champion du monde tricolore pourrait alors se retrouver agent libre à l’été 2024. Une situation dramatique que le PSG souhaite éviter comme son président Nasser Al-Khelaïfi l’a confié en conférence de presse ce mercredi lors de la présentation de Luis Enrique.

Mbappé aime Arsenal !

Poussé vers la sortie, Kylian Mbappé semble être poussé dans les bras du Real Madrid, seul club qu’il entendrait rejoindre selon ESPN en cas de départ du PSG. Néanmoins, à en croire The Independent, Arsenal serait le premier choix de Mbappé s’il venait à rejoindre la Premier League, et non Liverpool. Les raisons seraient multiples : l’évolution positive de l’équipe sous les ordres de Mikel Arteta, ainsi que le fait qu’il pourrait offrir un titre de champion d’Angleterre derrière lequel les Gunners courent depuis 2004.

PSG : Incroyable, Mbappé victime d’une fake news surréaliste https://t.co/19wbDq0G9o pic.twitter.com/B34YgLcEy2 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Wenger avoue avoir démarché Mbappé