PSG : Un projet incroyable s’offre à Galtier, nouveau rebondissement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une petite saison sur le banc de l’OGC Nice, Christophe Galtier a été choisi par le PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. Mais le technicien français n’aura tenu qu’un an à Paris. Plusieurs clubs du Golfe seraient intéressés par Galtier mais pour le moment, aucun contact n’a été établi.

Il y a un an, le PSG changeait tout en se séparant de Mauricio Pochettino et en nommant Christophe Galtier. Sous la houlette de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du PSG, Christophe Galtier a débarqué dans la ville lumière. Une petite saison plus tard, le technicien français a déjà quitté son poste d’entraîneur du club de la capitale. Il a été remplacé par Luis Enrique qui vient de terminer son mandat avec la sélection espagnole. Bon joueur, Galtier lui a même adressé un message : « Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique ».

Christophe Galtier prêt à retrouver un poste ?

Pour Christophe Galtier, même si sa situation est forcément mouvementée à cause des accusations de racisme, il y a des prétendants. Foot Mercato assure que l’équipe saoudienne d’Al-Shabab serait très intéressée par l’ancien coach du PSG qui pourrait donc déjà retrouver un poste.

Il lâche une réponse surréaliste après son transfert au PSG ! https://t.co/9PT9wASyn9 pic.twitter.com/Ele6R3tvSJ — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Pas de contact avec un seul club