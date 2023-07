Mercato : Un gros transfert se prépare pour l’ASSE

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’ASSE sortait d’une première partie de saison catastrophique, de nombreux changements ont eu lieu à la trêve. Niels Nkounkou est arrivé en prêt et ses grosses statistiques ont permis à Saint-Étienne de se maintenir. Tout juste acheté par les Verts, l’international espoir français suscite l’intérêt de l’Eintracht Francfort.

L’hiver dernier, vu la situation sportive très délicate, l’ASSE a été contrainte de réaliser un gros mercato. De nombreux joueurs sont arrivés dans le Forez dont Niels Nkounkou, le latéral gauche formé à l’OM. Prêté par Everton, l’international espoir français a très vite fait parler son talent sur son côté.

Nkounkou a été flamboyant

Avec six buts et huit passes décisives, Nkounkou a permis à l’ASSE de se maintenir sereinement. Son option d’achat, fixée à 2M€, a été levée par le club stéphanois mais son avenir pourrait tout de même s’écrire ailleurs. L’Allemagne fait office de candidate pour l’accueillir.

L’ASSE déjà prête à s’en séparer