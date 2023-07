Mercato : L’OM peut jubiler, un énorme coup a été réalisé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si l’OM était déjà bien fourni au milieu de terrain, Pablo Longoria a saisi l’opportunité Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain a signé à Marseille pour 8M€, un transfert qui a tout du bon coup. Raoul Savoy, son sélectionneur, a dressé son portait en dévoilant les nombreuses qualités de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

Comme l’an dernier, l’OM démarre tranquillement son mercato estival. Le club olympien a bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia fin juin, un joli coup pour Marcelino qui va retrouver un joueur qu’il a déjà entraîné en Espagne. Huit ans après avoir quitté la Ligue 1, Kondogbia revient donc en France avec beaucoup plus d’expérience. Ce qui servira forcément à l’OM qui a déjà de grosses échéances début août.

Kondogbia, le joli coup de l’OM

Raoul Savoy, son sélectionneur, dresse son portait pour le journal L’Équipe : « Il a un esprit d'analyse, il sait donner son avis avec clarté, il est ouvert au débat et facile d’accès. Il n'a pas la même énergie qu'à 20 ans, forcément, mais il a une hygiène de vie irréprochable, il est toujours pointu au niveau athlétique et physique. Je pense qu'il pèse beaucoup plus sur le jeu que lors de son passage à Monaco. Il a connu trois gros Championnats en Europe (L1, Serie A, Liga), il a appris les langues, il cherche toujours à s'intégrer et comprendre où il a mis les pieds. Il comprend aussi le jeu, il réfléchit, ce n'est pas un chien fou qui va courir dans tous les sens ».

L'OM reçoit une réponse à 20M€ sur le mercato https://t.co/45KdZcVoMa pic.twitter.com/iSOtsZERZj — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

«Il ne perd pas les nerfs»