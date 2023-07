Mercato : Un joueur annoncé à l’OM, le verdict est tombé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec les fins de contrat et les retours de prêt, l’OM a une grande priorité cet été : se renforcer sur les côtés. Jonathan Clauss est le seul latéral de métier, ce qui pousse le club olympien à recruter dans ce secteur. Si Valentin Gendrey a été évoqué à Marseille, cette piste ne serait pas d’actualité.

L’OM a besoin de se renforcer sur les côtés. Avec le départ imprévu de Sead Kolasinac, il n’y a que Jonathan Clauss comme latéral de métier dans l’effectif olympien. Plusieurs pistes sont explorées par le board marseillais, surtout à l’étranger. En Italie, Valentin Gendrey aurait tapé dans l’œil des dirigeants de l’OM révèle Foot Mercato.

Valentin Gendrey récompensé pour sa belle saison

Non convoqué pour l’Euro Espoirs, le latéral droit de Lecce a finalement été appelé par Sylvain Ripoll pour pallier la blessure de Sacha Boey. Sa bonne saison a donc été récompensée par la sélection et un transfert pourrait lui permettre de viser encore plus haut.

L’OM n’est pas intéressé