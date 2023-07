L’OM boucle un gros transfert, une révélation tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que la saison de l’OM débutera fort avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions, une seule recrue a posé ses valises à Marseille : Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain a décidé de quitter l’Atlético de Madrid pour retrouver un projet dans lequel il est un élément important après sa saison délicate en Espagne.

Un mois après l’ouverture du marché des transferts, l’OM n’a bouclé qu’un seul dossier : Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain est arrivé de l’Atlético de Madrid pour un montant de 8M€, il sera lié à l’OM pour trois saisons avec une quatrième en option. Un transfert qui a du sens pour Marseille qui avait besoin d’expérience dans son effectif en vue du tour préliminaire de la Ligue des Champions qui attend l’OM.

Kondogbia va retrouver Marcelino

« C’est un challenge passionnant pour moi dans un club dont on sait ce qu’il représente en Europe. J’ai adhéré au projet vendu par le staff et la direction. C’est ce qui a penché », a confié Geoffrey Kondogbia dans un entretien accordé aux médias du club, avant de rebondir sur Marcelino, un entraîneur qu’il connaît bien pour l’avoir eu en Liga : « On a connu deux belles années. J’ai eu la chance de gagner un titre avec lui. On est resté sur une note positive. On va essayer de continuer cette belle histoire qui a commencé en Espagne, ici en France ».

L'OM reçoit une réponse à 20M€ sur le mercato https://t.co/45KdZcVoMa pic.twitter.com/iSOtsZERZj — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

L’OM pour retrouver de l’importance