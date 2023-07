Il fait de l’ombre à Neymar, son transfert à 74M€ est acté

Benjamin Labrousse

Considéré par beaucoup comme l’un des transferts les plus marquants du 21ème siècle, le départ de Neymar de Santos vers Barcelone en 2013 reste le plus onéreux concernant un joueur évoluant au Brésil. Mais alors que le jeune Vitor Roque (18 ans) devrait lui aussi rallier la Catalogne, ce dernier va venir se placer juste derrière la vedette du PSG.

Pour le moment, Neymar n’aura connu que deux transferts dans sa carrière. Et dans ce domaine, le co-meilleur buteur de la sélection brésilienne sait y faire ! Son départ du Barça pour le PSG en 2017 contre 222 M€ reste à ce jour le transfert le plus onéreux jamais effectué dans l’histoire du football. Mais son départ de Santos pour Barcelone en 2013 correspond également à un autre record…

PSG : Surprise, le transfert de Neymar relancé https://t.co/NnVPqe1maU pic.twitter.com/kYrS6I4CZn — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Neymar et les transferts, une histoire de records

En effet, durant l’été 2013, le Brésilien du PSG avait rejoint les Blaugrana contre un montant de 88 M€. Neymar devenait ainsi assez logiquement le joueur le plus cher recruté depuis le Brésil. Bien évidemment, le phénomène de 31 ans est également le joueur brésilien le plus cher de l’histoire avec son départ vers Paris.

Vitor Roque 2ème transfert le plus cher pour un joueur du Brésil