Le PSG relance un prodige, son transfert est imminent

Benjamin Labrousse

Depuis son arrivée l’été dernier en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos tente de recruter de jeunes talents au PSG. Si l'arrivée du milieu italien Cher Ndour (18 ans) devrait être officialisée dans les prochains jours, Luis Campos a néanmoins essuyé plusieurs échecs de taille sur le marché des jeunes joueurs, comme c’est le cas avec Vitor Roque. L’attaquant va s’engager ce samedi avec Barcelone.

De nos jours, le marché des jeunes talents affole régulièrement le mercato. En effet, de nombreux clubs sont toujours à la recherche de nouvelles pépites, rendant ainsi certaines opérations onéreuses. Le PSG, régulièrement pointé du doigt pour sa gestion des jeunes joueurs, semble désormais davantage se pencher sur ce type de profils, malgré plusieurs échecs.

Mercato : Le PSG tient déjà le remplaçant de Neymar https://t.co/UWdSSmKeP2 pic.twitter.com/sv1fsN5mqO — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Vitor Roque va signer au Barça pour 30 M€

Outre l'échec de la piste Arda Güler qui s’est engagé ce jeudi avec le Real Madrid, le PSG a également été devancé concernant l’avant-centre brésilien Vitor Roque. Le joueur de 18 ans évolue à l’Athlético Paranaense, mais devrait s’engager ce samedi avec le FC Barcelone selon Mundo Deportivo . Les Blaugranas ont trouvé un accord de 30 M€ plus 31M€ de bonus pour le transfert du crack auriverde.

Le PSG, Manchester United et Tottenham étaient intéressés par le joueur