Lâché par le PSG, ce crack prépare une terrible vengeance

Axel Cornic

Considéré depuis très longtemps comme l’un des plus grands talents de sa génération, Xavi Simons n’a pas du tout réussi à percer au Paris Saint-Germain. Il a ainsi décidé de se relancer en Eredivisie et c’est plutôt réussi, puisqu’il a explosé sous les couleurs du PSV Eindhoven, avec pas moins de 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues.

Compliqué de s’imposer au PSG pour un jeune joueur. Les victimes ont été nombreuses depuis le début du projet QSI et on ne compte plus ceux qui ont décidé de quitter le club pour réussir. Dernier en date Xavi Simons, qui a brillé avec le PSV Eindhoven et qui attise l’intérêt de plusieurs gros clubs.

« Je sais qu'on leur a proposé Xavi Simons »

D’après les informations de Paul Brown, le milieu offensif néerlandais aurait notamment été proposé à Arsenal. « Je sais qu'on leur a proposé Xavi Simons. Il y a un intérêt, mais ils n’ont pas insisté » a expliqué le journaliste britannique, sur GiveMeSport . « Je pense qu’Arsenal recrutera un autre milieu une fois le deal Declan Rice bouclé, mais il faudra aussi que quelqu’un parte ».

Le PSG peut le récupérer pour 6M€

Pour rappel, le PSG dispose d’un joker pour récupérer Xavi Simons et ainsi couper l’herbe sous le pied des clubs intéressés. Il existe en effet une clause dans son contrat avec le PSV Eindhoven qui lui permettrait de retrouver son ancien club pour la modique somme de 6M€.