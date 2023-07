Kylian Mbappé sanctionné, le PSG prêt à frapper fort ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé est redevenu maître de son destin et ne compte pas perdre la main, au grand dam du PSG qui a fixé un ultimatum pour son avenir. Mais qu’adviendra-t-il si l’international français refuse toujours de prolonger, tout en écartant l’idée d’un transfert cet été ? Le PSG doit-il alors sévir comme il l’avait fait en 2019 avec Adrien Rabiot ? C’est notre sondage du jour.

La réconciliation est-elle possible entre le PSG et Kylian Mbappé ? La star française a informé sa direction qu’elle n’activerait pas l’option présente dans son bail pour prolonger une année supplémentaire, tout en affirmant en public qu’elle ne comptait pas plier bagage lors du mercato. En clair, Kylian Mbappé, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, se dirige encore vers un départ libre à l’été 2024. Et contrairement à l’année dernière, le PSG n’est pas prêt à prendre le risque de voir sa tête de gondole partir gratuitement.

Le Qatar n’en peut plus, une énorme punchline lâchée à Mbappé https://t.co/S5xQLgtuSi pic.twitter.com/t0oBBcPE2k — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Un ultimatum vraiment sérieux ?

Nasser Al-Khelaïfi a été clair cette semaine en haussant le ton. Si Kylian Mbappé désire rester au PSG, il devra prolonger, ou bien se résoudre à plier bagage. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines , a indiqué ce mercredi le président du PSG, relayé par Le Parisien. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair. »



Un coup de pression envoyé alors que le PSG n’a pas beaucoup d’arguments pour faire plier Kylian Mbappé. Ce dernier peut en effet décider d’honorer son contrat sans pour autant apposer sa signature sur un nouveau bail, et ça ne lui a pas échappé. Selon Le Parisien , le capitaine des Bleus est conscient que son statut et son importance au PSG le protègent d’une éventuelle mise à l’écart. Et il aurait raison puisque L’Équipe indiquait il y a quelques jours que la direction n’envisageait pas de se passer des services de son numéro 7 comme elle l’avait décidé avec Adrien Rabiot, exclu du groupe pro en décembre 2018 et durant toute la seconde partie de saison, et ce même si la situation n’évoluait pas.

« S’il ne veut pas, qu’est-ce qui va se passer ? »