Transferts : Il l’annonce, le PSG a bouclé un très joli coup sur le mercato

Après avoir patienté pendant un moment, le PSG continue d’annoncer des renforts. Ce samedi, le club de la capitale a confirmé la signature de Kang-In Lee, l’international sud-coréen. Eliaquim Mangala, qui l’a côtoyé à Valence, en a dit un peu plus sur le nouveau milieu offensif parisien.

Le PSG continue sa folle semaine. Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Kang-In Lee. L’internation sud-coréen arrive de Majorque pour un montant de 22M€, un joli coup de la part de Luis Campos qui fait parler sa connaissance des jeunes talents. Eliaquim Mangala, l’ancien défenseur de Valence, a côtoyé Lee en club. Et le défenseur français a rassuré le PSG.

Mangala décrypte le profil de Lee

« C’est un joueur très technique qui fait la différence dans les petits espaces et qui possède aussi un bon jeu de passes. Lorsque je l’ai côtoyé durant les saisons 2019-2020 et 2020-2021, il faisait partie des plus jeunes de l’équipe. Il était remplaçant la première année avant de jouer plus la suivante (16 rencontres titulaires). Mais c’est normal, il devait apprendre. Je retiens qu’il a montré beaucoup de personnalité. C’était compliqué par rapport aux attentes qu’il y avait sur lui car il avait été élu meilleur jeune de la Coupe du monde U20 », a déclaré Eliaquim Mangala dans les colonnes du journal Le Parisien.

«Il veut réussir et gagner»