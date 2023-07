Transferts : Une future star choisit le PSG, elle fait une première annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG vient d’officialiser sa nouvelle recrue. Lee Kang-In est le quatrième joueur à rejoindre le club de la capitale cet été, l’international sud-coréen s’est engagé jusqu’en 2028. L’ancien joueur de Majorque a expliqué les raisons de son choix tout en donnant ses futurs objectifs avec Paris.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG a officialisé l’arrivée de Lee Kang-In. L’international sud-coréen discutait avec le club de la capitale depuis plusieurs semaines, son transfert est désormais officiel. Ce dernier quitte donc Majorque pour un montant d’environ 22M€. Un joli coup réalisé de la part du PSG qui fait venir l’un des jeunes joueurs les plus talentueux de Liga.

«C'est un des plus grands clubs du monde»

« C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis impatient de rencontrer les supporters et de leur faire plaisir sur le terrain », a confié le nouveau joueur du PSG pour les médias du club parisien. « Mon objectif est de toujours aider l'équipe au maximum, pour aider le club à gagner à remporter chaque match, et le plus de titres possibles », ajoute Lee Kang-In.

Les premiers mots de notre recrue Lee Kang-In. 🎙🔴🔵#WelcomeLeeKangIn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2023

Déjà de grands objectifs !