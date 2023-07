Séisme à l’OM, il balance une incroyable annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un an et puis s'en va. Arrivé l'été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a quitté son poste à la fin de la saison dernière. Head of football de l'OM, Javier Ribalta en a dit plus sur le départ du technicien croate, évoquant une sorte de ras-le-bol. En réalité, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette séparation comme l'a annoncé le 10Sport.com.

Igor Tudor en a terminé avec l'OM depuis plusieurs semaines. Après une saison à l'issue de laquelle il est parvenu à accrocher le podium, le Croate a décidé de tourner la page pour des « raisons privées et professionnelle s ». Directeur du football de l'OM, Javier Ribalta est revenu sur ce départ surprise lors d'un entretien aux Réservistes.

Ribalta en dit plus sur le départ de Tudor

« On pensait pas qu’il allait demander de partir. On était contents et on croyait que lui aussi. Je pense qu’il était heureux mais qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça, c’est un peu notre travail d’action réaction. S’il y a un souci, il faut intervenir. On comprend avant tout la personne, ça s’est fini avec Igor mais la vie continue et on aura un nouveau coach. L’idée de club c’est d’avoir un coach pendant minimum 2-3 ans. Mais c’est comme ça, Jorge a décidé de partir, Igor aussi, ce n’est pas idéal pour le club parce que tu dois tout changer et recommence r » a lâché le bras droit de Pablo Longoria.

Plusieurs raisons à l'origine de son départ

En réalité, plusieurs facteurs sont à l'origine de son départ. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Tudor a, en réalité, été poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui ne supportaient pas son attitude et son comportement dans le vestiaire. Pablo Longoria et Javier Ribalta ont constaté une certaine dégradation de son moral. Un spleen qui trouve sa source dans une situation familiale délicate. En effet, sa femme ne l'a pas suivi à Marseille. Les sifflets du public ont, aussi certainement, impacté le bien-être du technicien. Autant de raisons qui expliquent le départ de Tudor.