Vente OM : Frank McCourt abandonne Marseille

Après quelques semaines mouvementées où le sujet de la Vente OM est revenu au cœur de l’actualité, tout s’est tassé. Selon nos informations, Frank McCourt est bien à l’écoute d’éventuelles offres. Le propriétaire américain aurait d’ailleurs pris un peu de distance par rapport à l’environnement marseillais mais surtout avec l’OM. Il a d’ailleurs pris une décision forte pour le mercato estival.

Le sujet fait toujours fanfaronner un peu tout le monde. La Vente OM est un dossier qui revient sans cesse chaque été à Marseille et cette année 2023 n’y aura pas échappé. Il faut dire qu’il y a de quoi en parler puisque selon nos informations, Frank McCourt est à l’écoute d’éventuelles offres. Un indice de taille qui laisse penser qu’une vente de l’OM pourrait se débloquer rapidement… à condition qu’un repreneur sérieux se manifeste. Une condition inévitable.

Longoria et Ribalta n’auront pas de rallonge pour le mercato

Si certains persistent à annoncer que le club est vendu depuis plusieurs années, l’OM est toujours contrôlé par Frank McCourt. Le propriétaire du club marseillais n’a d’ailleurs jamais rechigné à la tâche, en témoigne le récent mercato hivernal de l’OM qui s’élève à plus de 50M€. Selon les informations du journal L’Équipe , après de telles dépenses, McCourt ne devrait pas remettre d’argent cet été. L’Américain, qui vient de s’entretenir avec Pablo Longoria, Javier Ribalta et Marcelino à Saint-Tropez n’a même pas eu besoin de leur rappeler. Les deux bâtisseurs du projet de l’OM devront faire sans rallonge financière.

McCourt s’éloigne de l’OM