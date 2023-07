Coup de théâtre, l’ASSE annonce ses deux prochains transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'occasion de la présentation d'Ibrahim Sissoko, première recrue estivale de l'ASSE, Loïc Perrin et Laurent Batlles ont lâché quelques indices sur la suite du mercato estival. Les négociations se poursuivent en coulisses avec plusieurs joueurs, notamment un défenseur central, mais aussi un profil plus offensif. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Maintenue en Ligue 2, l'ASSE s'active en coulisses pour renforcer le groupe de Laurent Batlles, apparu en difficulté surtout à la fin de l'année 2022. Ces derniers jours, le club stéphanois a officialisé la prolongation de Gaëtan Charbonnier et annoncé l'arrivée d'Ibrahim Sissoko. C'est notamment lors de la présentation de ce dernier que Loïc Perrin s'est prononcé sur la suite du mercato estival.

« Il y a des dossiers en cours »

Le coordinateur sportif de l'ASSE a reconnu que plusieurs pistes ont été lancées en coulisses ces dernières semaines. « Il y a des dossiers en cours. Il y a des discussions avec certains joueurs, j’espère qu’il y en a qui vont vite arriver. Des discussions sont entamées depuis un long moment avec certains joueurs. L’idée, c’est de faire venir les joueurs le plus rapidement possible » a lâché Perrin en conférence de presse. Présent à ses côtés, Laurent Batlles a dressé le portrait-robot de ses prochaines recrues.

Laurent Batlles annonce la couleur