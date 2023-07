Transferts imminents à l’ASSE !

Arnaud De Kanel

L'ASSE a lancé les hostilités sur le mercato. Ce lundi midi, le club du Forez a présenté sa nouvelle recrue Ibrahim Sissoko à la presse. L'occasion pour Loïc Perrin de faire un point complet sur l'avancée du mercato. Bonne nouvelle, plusieurs joueurs sont sur le point de débarquer.

Les choses sérieuses débutent pour l'ASSE. Les hommes de Laurent Batlles ont accueilli Ibrahim Sissoko ce lundi à l'entrainement. L'attaquant vient remplacer Jean-Philippe Krasso et lance enfin le mercato stéphanois. Il devrait être suivi d'autres joueurs comme l'a annoncé Loïc Perrin en conférence de presse ce lundi.

«On va encore se renforcer»

« Il faut savoir qu’en l’état actuel, on a le même groupe que l’année dernière, avec Ibrahim Sissoko qui vient remplacer Jean-Philippe Krasso. On va encore se renforcer, il y a des dossiers en cours, je ne vais pas vous dire même s’il y a des choses qui sortent régulièrement. Il y a des discussions avec certains joueurs, j’espère qu’il y en a qui vont vite arriver. C’est totalement différent par rapport à l’année dernière car là on a une ossature, l’idée c’est de faire venir les joueurs le plus rapidement possible. Le mercato c’est toujours une histoire de timing, des fois on a le bon des fois pas, à nous de faire le nécessaire », a déclaré le coordinateur sportif de l'ASSE dans des propos relayés par En Vert Et Contre Tous . Loïc Perrin n'a pas laissé filtrer aucune identité concernant les futures recrues.

«Des discussions sont entamées depuis un long moments»