Mercato : Un attaquant va recaler le PSG et l'OM

Après avoir enfin officialisé ses six recrues, le PSG continue de regarder les possibilités autour de lui. Depuis 10 jours, l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha est libre de tout contrat et intéresse le club parisien, ainsi que l'OM. Mais l'international ivoirien pourrait lui aussi quitter l'Europe pour rejoindre un club saoudien entraîné par Steven Gerrard.

Voulant toujours se renforcer sur le mercato, le PSG sait qu'un énorme flou entoure l'avenir de Kylian Mbappé. Le Bondynois pourrait quitter le club de la capitale et sachant cela, le PSG s'activerait en coulisses pour faire venir un attaquant. Plusieurs noms sont cités comme Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani, même si Luis Campos a déjà coché le nom d'un autre attaquant, venant de la Premier League.

Le PSG et l'OM veulent Zaha

La bataille fait rage lors du mercato et le PSG et l'OM ne dérogent pas à la règle. Luis Campos, le conseiller du football du PSG aimerait attirer Wilfried Zaha dans ses filets. L'opportunité est belle, lui qui est désormais libre de tout contrat et qui ne nécessitera pas un grand investissement pour le faire venir. Dans le sud de la France, le club ennemi, l'OM, aimerait également faire de l'international ivoirien son prochain attaquant. Mais ni l'un ni l'autre ne pourraient réussir à convaincre Wilfried Zaha de venir.

Direction l'Arabie saoudite pour Zaha ?