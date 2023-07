Le PSG veut plomber Mourinho, c’est la douche froide

Arnaud De Kanel

Malgré les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee et Lucas Hernandez, le PSG n'est pas rassasié et cherche à densifier son secteur offensif. Pour cela, le club de la capitale aimerait recruter Paulo Dybala. Or, l'Argentin assure vouloir poursuivre avec le club entrainé par José Mourinho.

Le PSG continue d'explorer les pistes sur le marché. Le club de la capitale a déjà bouclé cinq recrues la semaine passée mais il ne devrait pas s'arrêter là car aucun véritable attaquant n'a débarqué. Pour pallier à ce manque, Luis Campos ciblerait un joueur de José Mourinho.

Le PSG sur Dybala ?

Ce dimanche, Mundo Deportivo a indiqué que le PSG serait intéressé par la venue de Paulo Dybala. L'attaquant argentin dispose d'une clause libératoire fixée à 12M€ que les Rouge et Bleu aimeraient lever pour réaliser une belle affaire. Malgré tout, le récent champion du monde se projette avec l'AS Roma.

«Est-ce que je reste ? Oui»