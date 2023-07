Messi est parti, le PSG veut un autre Champion du monde

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et le Paris Saint-Germain enchaine les recrues, avec notamment Lucas Hernandez qui est arrivé en provenance du Bayern Munich et qui a été présenté ce dimanche. Mais d’autres pourraient suivre et Luis Campos semble vouloir relancer une ancienne piste de Leonardo, du côté de la Serie A.

Lionel Messi parti, le PSG a décidé de se tourner vers le Real Madrid pour lui trouver un remplaçant à moindre cout, avec Marco Asensio. En fin de contrat, l’Espagnol pourrait bien percer à droite de l’attaque, même si ses dernières saisons ont été plutôt mitigées. Mais Luis Campos ne semble pas du tout satisfait...

PSG : Neymar annonce son retour ! https://t.co/ohLnnaykq9 pic.twitter.com/vzpSB7xLEs — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le PSG lorgnerait Dybala

Ce dimanche, Mundo Deportivo nous apprend en effet que le boss du PSG aurait décidé de réactiver une très vieille piste, avec Paulo Dybala. Pour rappel, l’Argentin a souvent été lié au club parisien par le passé, lorsque Leonardo était aux manettes du projet.

Une clause de départ à 12M€

Il faut dire que l’ancien numéro 10 de la Juventus est l’une des très belles occasions de ce mercato estival. Il existe en effet une clause de départ dans son contrat avec l'AS Roma qui pourrait assurer un transfert à 12M€ pour l’étranger et à 20M€ pour un club de Serie A.