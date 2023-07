Il lâche l'ASSE et balance tout sur son transfert

Arnaud De Kanel

Auréolé du titre de meilleur passeur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso aurait pu rapporter gros à l'ASSE. Finalement, l'attaquant ivoirien n'a pas prolongé son contrat et il s'est engagé gratuitement en faveur de l'Etoile Rouge de Belgrade. La tentation de disputer la Ligue des champions était trop grande.

L'ASSE devra faire sans Jean-Philippe Krasso pour la saison à venir. Depuis le 20 juin dernier, le natif de Stuttgart est un joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade. Un choix qui n'a rien de surprenant à l'entendre car il aura l'opportunité de disputer la Ligue des champions et de soulever son premier trophée en carrière avec la formation serbe.

«La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision»

Jean-Philippe Krasso revient de loin et il ne pouvait pas refuser un club qui va disputer la Ligue des champions. La plus belle des compétitions européennes a pesé dans sa décision. « La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision. C’est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Être dans un club en lice, c’est une chose, la jouer, c’est encore autre chose. Moi, quand j’étais en National 2 (à Épinal, qu’il a quitté pour rejoindre l’ASSE en 2020, NDLR) il y a trois ans, l’idée de devenir professionnel semblait loin, et la C1 encore plus… C’est aussi un choix de vie, l’envie de connaître autre chose », a-t-il reconnu dans un entretien accordé au Progrès . Il explique également pourquoi il n'a pas répondu aux sirènes de la Bundesliga.

«J’ai choisi de rejoindre un club qui me fait confiance»