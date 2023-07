EXCLU - Mercato - OL : Le point sur le dossier Renato Tapia

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Renato Tapia, l’OL semble bien décidé à signer le milieu de terrain du Celta Vigo. Et si nos confrères du journal L’Equipe indiquent que le Péruvien arrive à Lyon de façon imminente, il semble que le dossier ne soit pas si « avancé » que cela. Voici nos informations sur le sujet.

Au sortir d’une saison compliquée, avec une septième place et aucun billet pour une Coupe d’Europe, l’OL prépare l’exercice 2023-2024 avec ambition. Le mercato estival doit permettre à Laurent Blanc de peaufiner son effectif et compenser les manques aperçus ces derniers mois. Voilà pourquoi les Gones ont déjà dégainé pour deux joueurs, Clinton Mata (Club Bruges, défenseur) et Skelly Alvero (Sochaux, milieu de terrain).

L’OL veut Tapia

Comme révélé par le journal L’Equipe , la troisième recrue des Lyonnais est identifiée. Il s’agit de Renato Tapia. D’après le quotidien, le dossier est bouclé. Le milieu de terrain du Celta Vigo va s’engager dans le Rhône contre un chèque de 5 millions d’euros. A 27 ans, Renato Tapia est un profil d’expérience pour l’entrejeu lyonnais. Mais selon nos sources, le dossier n’est pas si avancé que cela.

Aucune offre à l’heure actuelle