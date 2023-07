C’est un échec à l’OM, il raconte

Thibault Morlain

Ces dernières années, il n’y a pas eu que des réussites sur le marché des transferts pour l’OM. En effet, différents coups tentés se sont soldés par des échecs. Ça a notamment été le cas avec Michaël Cuisance. Le milieu de terrain français avait été prêté par le Bayern Munich lors de la saison 2020-2021. Pas en réussite à l’OM, le joueur de 23 ans est revenu sur ce moment compliqué.

En octobre 2020, l’OM annonce la signature de Michaël Cuisance. Le prometteur milieu de terrain français est alors prêté pour une saison avec le Bayern Munich. Arrivé avec de grandes attentes, il n’arrivera finalement pas à faire son trou du côté de la Canebière. Ayant tout de même disputé 30 rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux buts, Cuisance s’est donc avéré être un échec à l’OM. Alors qu’il a tenté de se relancer du côté de l’Italie avec Venise, l’ex-Olympien a livré ses souvenirs de son aventure au Vélodrome.

« J'ai mal vécu cette période »

C’est dans un entretien accordé à L’Equipe que Michaël Cuisance est revenu sur son échec à l’OM. L’actuel joueur de Venise a alors raconté sur cette saison à Marseille : « Je suis fort mentalement aujourd'hui. J'ai vécu de belles choses mais aussi des difficiles où certains auraient baissé les bras, comme mon année à Marseille. Je ne regrette pas mais j'ai subi beaucoup de critiques. J'ai mal vécu cette période. OK, je n'étais pas à mon meilleur niveau mais c'était une année dure pour tout le monde, une année Covid où on a changé trois fois de coach... J'aimerais retrouver une expérience comme celle que j'ai traversée à ma première année à Mönchengladbach. Ne pas me poser de questions, jouer libéré ».

« Je veux retrouver la Ligue des champions dans ma carrière »