En coulisses, il espère un transfert au PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, pour pallier le départ de Pablo Sarabia, le PSG avait pensé à Malcom. Finalement, le Brésilien n’avait pas quitté le Zénith Saint-Pétersbourg. Et si ce n’était que partie remise ? Alors que Malcom pourrait prochainement quitter la Russie, un transfert à Paris serait toujours dans un coin de sa tête.

En janvier dernier, c’était calme au PSG. En effet, le club de la capitale n’a fait venir aucun joueur, pourtant, Luis Campos avait coché quelques noms pour se renforcer. Dans le secteur offensif, la piste menant à Malcom avait été explorée, sans pour autant que cela ne se concrétise. Et si ce n’était pas terminé avec le Brésilien, aujourd’hui au Zénith Saint-Pétersbourg ?

PSG : Démoli en coulisses, il est totalement dévasté… https://t.co/XrSmZzNAQS pic.twitter.com/w5UlngoM1F — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

« Mon futur, c’est le travail de mon agent »

Déçu de ne pas avoir rejoint le PSG en janvier, Malcom expliquait notamment à propos d’un possible retour de flamme : « Mon futur, c’est le travail de mon agent. Moi, je me concentre uniquement sur le football. Une attaque Mbappé / Malcom ? C’est clair que ce serait beau, mais d’abord, je dois penser à mes coéquipiers ici ».

Le PSG de retour à la charge ?