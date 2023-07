Incroyable, Mbappé va envoyer une star au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Situation imprévisible au PSG. Dos au mur dans le dossier Kylian Mbappé, le club parisien envisage un départ de sa star dès cet été. Le Real Madrid, qui rêve de l'accueillir depuis plusieurs années, ne souhaite pas laisser passer cette occasion et chamboule ses plans sur le mercato. Une aubaine pour le PSG, qui pourrait en profiter pour récupérer Harry Kane.

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas fait dans la demi-mesure en évoquant le cas Kylian Mbappé. « Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde. C'est impossible » a lâché le président du PSG, qui craint un départ libre de sa star l'année prochaine. Evidemment, le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser passer cette occasion.

Le Real Madrid bouscule ses plans

Comme le précise PSG Community, Florentino Perez n'a pas hésité à changer ses plans pour le mercato. Initialement, le Real Madrid envisageait de recruter un numéro 9 pour remplacer Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. La priorité du club espagnol se nommait Harry Kane. L'international anglais était d'ailleurs prêt à dire oui au Real Madrid, mais Perez a finalement décidé de mettre de côté ce dossier pour se concentrer sur la piste Mbappé.

Le dossier Harry Kane totalement relancé

Le PSG n'en demandait pas tant. A la recherche d'un numéro 9 de classe mondiale, le club parisien aurait fait d'Harry Kane sa grande priorité de l'été. Président de la formation, Nasser Al-Khelaïfi aurait entamé des démarches pour recruter le buteur anglais, valorisé près de 100M€. Récemment, Al-Khelaïfi aurait rencontré le frère et agent du joueur afin de lui proposer un contrat de cinq ans. Après avoir digéré la déception de ne pas rejoindre le Real Madrid, Kane serait prêt à étudier la proposition parisienne.