Mbappé : Le projet secret du PSG révélé ?

Cet été 2023 pourrait bien être celui de la séparation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Arrivée en 2017, la star française a clairement annoncé vouloir partir libre en juin prochain, ce qui serait une véritable catastrophe pour son club. Ainsi, le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que si Mbappé ne prolongeait pas rapidement, il sera tout simplement transféré.

Il semblait être la seule certitude du PSG en attaque, avec Lionel Messi parti en MLS et Neymar toujours poussé vers la sortie. Pourtant, Kylian Mbappé est devenu en l’espace de quelques semaines l’un des départs le plus probables du côté du club de la capitale, puisque son contrat se termine dans moins d’un an et il ne souhaite pas le prolonger.

« Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines »

Le ton du PSG s’est durci récemment, avec un Nasser Al-Khelaïfi catégorique : soit Mbappé accepte de signer un nouveau contrat, soit il devra se trouver un nouveau club. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte » a déclaré le président du PSG, dans des propos repris par Le Parisien . « C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair ».

Le PSG travaille déjà sur le transfert de Mbappé