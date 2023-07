PSG : Incroyable, il annonce son retour

Jean de Teyssière

Le 28 mai 2023, alors que les joueurs du PSG sont tout juste sacrés champions de France de Ligue 1, certains partent vaquer à leurs occupations, comme le deuxième gardien du PSG, Sergio Rico. Mais l'Espagnol est victime d'un grave accident de cheval et est transporté à l'hôpital, dans un état très grave. Il restera dans le coma durant 19 jours. Désormais sorti d'affaire, Sergio Rico est sorti du silence pour la première fois depuis son grave accident avec ses propos rassurants.

Le drame a été évité de peu. Les supporters du PSG ont dû croiser les doigts durant quasiment trois semaines après avoir appris que leur gardien, Sergio Rico, avait été victime d'un grave accident de cheval alors qu'il se rendait à un pèlerinage en Andalousie. Alors qu'il était au sol, un âne lui aurait marché sur le cou et sur le crâne, évitant de peu que sa moelle épinière soit touchée. Auquel cas, l'issue aurait été certainement beaucoup plus tragique et l'Espagnol aurait pu ne pas survivre.

«Je me sens très chanceux»

Sur sa story Instagram , Sergio Rico évoque les suites de cet accident et s'estime chanceux : « Je continue à travailler sur ma rééducation et m'améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux. »

«J'espère vous revoir bientôt»