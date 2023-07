Passé par le PSG, il plombe le mercato de l'ASSE

Arnaud De Kanel

Comme l'on pouvait s'y attendre, Jean-Philippe Krasso n'a pas prolongé son contrat avec l'ASSE. L'international ivoirien défendra le maillot de l'Etoile Rouge de Belgrade à la reprise après avoir été conseillé par son sélectionneur, un certain Jean-Louis Gasset. L'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG s'est entretenu avec son attaquant.

Jean-Philippe Krasso et l'ASSE, c'est terminé ! Le 20 juin dernier, le natif de Stuttgart a paraphé son contrat avec l'Etoile Rouge de Belgrade, club avec lequel il découvrira la Ligue des champions, malgré la volonté farouche des Verts de le conserver. Assez hésitant sur son avenir, Krasso a demandé conseil à Jean-Louis Gasset.

«Mon objectif est de faire partie de la liste»

En plus de disputer la Ligue des champions, Jean-Philippe Krasso souhaite également participer à la prochaine CAN avec la Côte d'Ivoire. Pour cela, il devait s'assurer de rejoindre un club qui lui offrait des garanties pour continuer à être sélectionné. « Si la CAN a pesé dans ma décision ? C’est clair ! Pour prétendre à être sélectionné dans une grande nation comme la Côte d’Ivoire, il faut jouer et mériter sa place. Mon objectif est de faire partie de la liste et je dois m’en donner les moyens », a-t-il affirmé dans un entretien accordé au Progrès . Avant de prendre définitivement sa décision, il a donc demandé l'avis de son sélectionneur Jean-Louis Gasset.

«Cette discussion m’a aidé car je me suis posé beaucoup de questions»